Мудрик грав добре, але": тренер "Челсі" все ще незадоволений українцем

Наставник лондонців пояснив, чому замінив Мудрика

Головний тренер "Челсі" Маурісіо Почеттіно прокоментував гру українського вінгера Михайла Мудрика у матчі 9-го туру чемпіонату Англії сезону 2023/24 проти "Арсеналу" (2:2).

Почеттіно заявив, що Мудрика було замінено на 66-й хвилині матчу, адже гравець перебуває не в найкращій формі. Про це повідомляє Tribuna.

"Мудрик грав добре, але йому ще потрібно вдосконалитися — для мене він все ще не в найкращій формі. Нам потрібно було видозмінитися, додати більшого тиску попереду завдяки Ніколасу Джексону.

Гра була ближчою до 3:0, ніж до 2:1. Ми хотіли пресингувати, а не погодитися на 2:0 та утримувати результат", – сказав Почеттіно.

Нагадаємо, Михайло провів чудову гру проти Канонірів. Мудрик заробив пенальті у першому таймі, а на початку другої половини зустрічі відзначився феноменальним голом. Після серії замін "Челсі" поплив, дозволивши "Арсеналу" відігратися.

Напередодні Мудрик допоміг збірній України здолати Мальту (3:1). Цей результат наблизив нашу команду до Євро-2024, проте в УЄФА відкрито симпатизують команді Італії.