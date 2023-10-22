Мудрик играл хорошо, но": тренер "Челси" все еще не доволен украинцем

Наставник лондонцев объяснил, почему заменил Мудрика

Главный тренер "Челси" Маурисио Почеттино прокомментировал игру украинского вингера Михаила Мудрика в матче 9-го тура чемпионата Англии сезона 2023/24 против "Арсенала" (2:2).

Почеттино заявил, что Мудрик был заменен на 66-й минуте матча, ведь игрок находится не в лучшей форме. Об этом сообщает Tribuna.

"Мудрик играл хорошо, но ему еще нужно усовершенствоваться – для меня он все еще не в лучшей форме. Нам нужно было видоизмениться, добавить большее давление впереди благодаря Николасу Джексону.

Игра была ближе к 3:0, чем к 2:1. Мы хотели прессинговать, а не согласиться на 2:0 и удерживать результат", – сказал Почеттино.

Напомним, Михаил провел отличную игру против Канониров. Мудрик заработал пенальти в первом тайме, а в начале второй половины встречи отметился феноменальным голом. После серии замен "Челси" поплыл, позволив "Арсеналу" отыграться.

Накануне Мудрик помог сборной Украины победить Мальту (3:1). Этот результат приблизил нашу команду к Евро-2024, однако в УЕФА открыто симпатизируют команде Италии.