"Українці, я вас люблю": російська дівчина Мудрика перервала мовчання

ЗМІ підозрюють роман між українцем та росіянкою

Російська модель Віолетта Грачова, яку пов’язують із футболістом "Челсі" та збірною України Михайлом Мудриком, звернулася до українців. Нещодавно вінгер забив чудо-гол в АПЛ.

Відповідний пост Грачова опублікувала у сторіс на своїй сторінці в Instagram. Після чуток про роман Мудрика з росіянкою на її сторінку посипалися гнівні коментарі з боку українців, які незадоволені таким "союзом". Віолетта заявила, що "любить українців" і вона "за мир у всьому світі".

“Українці, я вас люблю. Досить мене вже хейтити та спамити у моєму профілі. Я за мир у всьому світі”, — написала Грачова.

Віолетта Грачова звернулася до українців

Нагадаємо, про роман Грачової та Мудрика стали підозрювати після того, як Михайло публічно в Instagram запропонував дівчині зустрітися на мосту. Росіянка на це відповіла емодзі "замок".

Мудрик запропонував грачевій зустрітися на мосту

Пізніше у сторіс у Мудрика та Грачової з’явилися фотографії з польотом на гелікоптері над Лондоном. Знімки зроблені в одній локації та опубліковані приблизно в один час. Крім того, Михайло часто ставить вподобайки га публікаціях Віолетти.

Мудрик та Грачова опублікували схожі фото під час польоту на гелікоптері

Додамо, Віолетта публікує в Instagram багато гарячих фото. На неї підписано понад 600 тисяч людей.

Віолетта Грачова

Віолетта Грачова

Віолетта Грачова

Віолетта Грачова

Віолетта Грачова

Нагадаємо, "Челсі" з Мудриком зіграв унічию з "Манчестер Сіті" (4:4). Нещодавно лондонці також дали бій Арсеналу (2:2).