Укр

"Украинцы, я вас люблю": российская девушка Мудрика прервала молчание

Автор
Михаил Корнилов Михаил Корнилов
Дата публикации
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Автор
Михаил Мудрик и Виолетта Грачева Новость обновлена 01 декабря 2023, 14:10
Михаил Мудрик и Виолетта Грачева. Фото instagram.com/mmudryk10, instagram.com/violetta.bert

СМИ подозревают роман между украинцем и россиянкой

Российская модель Виолетта Грачева, которую связывают с футболистом "Челси" и сборной Украины Михаилом Мудриком, обратилась к украинцам. Недавно вингер забил чудо-гол в АПЛ.

Соответствующий пост Грачева опубликовала в сторис на своей странице в Instagram. После слухов о романе Мудрика с россиянкой на ее страницу посыпались гневные комментарии со стороны украинцев, недовольных таким "союзом". Виолетта заявила, что "любит украинцев" и она "за мир во всем мире".

"Украинцы, я вас люблю. Хватит меня уже хейтить и спамить в моем профиле. Я за мир во всем мире", — написала Грачева.

Виолетта Грачева обратилась к украинцам
Виолетта Грачева обратилась к украинцам

Напомним, о романе Грачевой и Мудрика стали подозревать после того, как Михаил публично в Instagram предложил девушке встретиться на мосту. Россиянка на это ответила эмодзи "замок".

Мудрик предложил грачевой встретиться на мосту
Мудрик предложил грачевой встретиться на мосту

Позднее в сторис у Мудрика и Грачевой появились фотографии с полетом на вертолете над Лондоном. Снимки сделаны в одной локации и опубликованы примерно в одно время. Кроме того, Михаил часто лайкает публикации Виолетты.

Мудрик и Грачева во время полета на вертолете
Мудрик и Грачева опубликовали похожие снимки во время полета на вертолете

Добавим, Виолетта публикует в Instagram много горячих фото. На нее подписано свыше 600 тысяч человек.

Виолетта Грачева
Виолетта Грачева
Виолетта Грачева
Виолетта Грачева
Виолетта Грачева
Виолетта Грачева
Виолетта Грачева
Виолетта Грачева
Виолетта Грачева
Виолетта Грачева

Напомним, "Челси" с Мудриком сыграл вничью с "Манчестер Сити" (4:4). Недавно лондонцы также дали бой "Арсеналу" (2:2).

Теги:
#Футбол #ФК Челси #Михаил Мудрик