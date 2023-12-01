"Украинцы, я вас люблю": российская девушка Мудрика прервала молчание

СМИ подозревают роман между украинцем и россиянкой

Российская модель Виолетта Грачева, которую связывают с футболистом "Челси" и сборной Украины Михаилом Мудриком, обратилась к украинцам. Недавно вингер забил чудо-гол в АПЛ.

Соответствующий пост Грачева опубликовала в сторис на своей странице в Instagram. После слухов о романе Мудрика с россиянкой на ее страницу посыпались гневные комментарии со стороны украинцев, недовольных таким "союзом". Виолетта заявила, что "любит украинцев" и она "за мир во всем мире".

"Украинцы, я вас люблю. Хватит меня уже хейтить и спамить в моем профиле. Я за мир во всем мире", — написала Грачева.

Виолетта Грачева обратилась к украинцам

Напомним, о романе Грачевой и Мудрика стали подозревать после того, как Михаил публично в Instagram предложил девушке встретиться на мосту. Россиянка на это ответила эмодзи "замок".

Мудрик предложил грачевой встретиться на мосту

Позднее в сторис у Мудрика и Грачевой появились фотографии с полетом на вертолете над Лондоном. Снимки сделаны в одной локации и опубликованы примерно в одно время. Кроме того, Михаил часто лайкает публикации Виолетты.

Мудрик и Грачева опубликовали похожие снимки во время полета на вертолете

Добавим, Виолетта публикует в Instagram много горячих фото. На нее подписано свыше 600 тысяч человек.

Виолетта Грачева

Виолетта Грачева

Виолетта Грачева

Виолетта Грачева

Виолетта Грачева

Напомним, "Челси" с Мудриком сыграл вничью с "Манчестер Сити" (4:4). Недавно лондонцы также дали бой "Арсеналу" (2:2).