"Ман Сити" и "Челси" выдали матч-триллер с 8 голами: как сыграл Мудрик (видео)

Английское дерби прошло в Лондоне

В воскресенье, 12 ноября, "Челси" принимал "Ман Сити" в центральном матче 12-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ).

Встреча, проходившая в Лондоне на стадионе "Стэмфорд Бридж", завершилась со счетом 4:4. Об этом сообщает "Телеграф".

Первый тайм порадовал болельщиков упорной борьбой и 4 забитыми голами. За хозяев голами отметились Тиагу Силва и Рахим Стерлинг, а за гостей забивали Эрлинг Холанд (пенальти) и Мануэль Аканджи.

В начале второй половины игры Холанд замкнул прострел партнера пятой точкой и вывел гостей вперед. Хозяева отыгрались только после выхода Михаила Мудрика на поле. Украинец разогнал атаку, которая завершилась взятием ворот в исполнении Николя Джексона. На этом команды не остановились: за чемпионов Англии отметился Родри, а за "Челси" — Коул Палмер.

Отметим, Мудрик, кроме эпизода с голом Джексона, выглядел блекло, хотя у него было примерно 40 игровых минут на поле. За это время украинец сделал 8 касаний мяча, отдал 2 точные передачи из 2, дважды неудачно попытался обыграть соперника, трижды потерял мяч и провел по одному перехвату и отбору мяча. Sofascore оценил игру Мудрика в 6,4 балла, что является одной из худших оценок в составе "Челси".

Челси - Ман Сити - оценки за игру

Видеообзор матча "Челси" — "Ман Сити":

Этот результат вывел МС (28 очков) на первое место в турнирной таблице АПЛ, "Челси" (16 очков) — 10-й.

Напомним, вингер "Челси" Мудрик провел блестящий отрезок сезона в команде, забив супергол в ворота "Арсенала" (2:2). Кроме того, Михаил забил "Фулхэму" (2:0).