"Челси" - "Ман Сити": онлайн-трансляция матча АПЛ

Два года назад команды играли в финале Лиги чемпионов

В воскресенье, 12 ноября, "Челси" Михаила Мудрика примет грозный "Манчестер Сити" в рамках матча 12 тура чемпионата Англии сезона 2023/24. Накануне Горожане сыграли с "Янг Бойз" (3:0) в четвертом туре Лиги чемпионов УЕФА.

"Телеграф" проведет текстовую онлайн-траснляцию матча "Челси" — МС. Игра начнется в 18:30 по киевскому времени.

"Челси" — "Манчестер Сити" — начало в 18:30

В сезоне 2020/21 "Челси" и "Ман Сити" встречались в финале Лиги чемпионов, определяя лучшую команду Европы. Тогда лондонский клуб добыл победу со счетом 1:0. С того времени многое изменилось — Горожане стали гегемоном европейского футбола, а вот Синие превратились в середняка АПЛ. Тем не менее данное дерби несет принципиальный характер даже без оглядки на турнирное положение команд. На данный момент МС (27 очков) лидирует в лиге, а "Челси" (15 очков) идет 10-м.

Игра "Челси" — "Ман Сити" состоится в Лондоне на стадионе "Стэмфорд Бридж". В Украине этот поединок покажут в прямом эфире и по ТВ, и в сети. Добавим, что букмекеры не верят в команду Мудрика.

Ранее сообщалось, что Мудрик набрал ход в Англии. Михаил недавно забил, пожалуй, свой лучший гол в карьере.