"Челсі" — "Ман Сіті": онлайн-трансляція матчу АПЛ

Два роки тому команди грали у фіналі Ліги чемпіонів

У неділю, 12 листопада, "Челсі" Михайла Мудрика прийме грізний "Манчестер Сіті" у рамках матчу 12 туру чемпіонату Англії сезону 2023/24. Напередодні Містяни зіграли з "Янг Бойз" (3:0) у четвертому турі Ліги чемпіонів УЄФА.

"Телеграф" проведе текстову онлайн-траснляцію матчу "Челсі" — МС. Гра розпочнеться о 18:30 за київським часом.

"Челсі" — "Манчестер Сіті" — початок о 18:30

У сезоні 2020/21 "Челсі" та "Ман Сіті" зустрічалися у фіналі Ліги чемпіонів, визначаючи найкращу команду Європи. Тоді лондонський клуб здобув перемогу з рахунком 1:0. З того часу багато що змінилося — Городяни стали гегемоном європейського футболу, а ось Сині перетворилися на середняка АПЛ. Проте це дербі несе принциповий характер навіть попри турнірне становище команд. На цей час МС (27 очок) лідирує у лізі, а "Челсі" (15 очок) йде 10-м.

Гра "Челсі" — "Ман Сіті" відбудеться в Лондоні на стадіоні "Стемфорд Брідж". В Україні цей поєдинок покажуть у прямому ефірі і по ТБ, і у мережі. Додамо, що букмекери не вірять у команду Мудрика.

Раніше повідомлялося, що Мудрик набрав хід в Англії. Михайло нещодавно забив, мабуть, свій найкращий гол у кар’єрі.