"Челсі" — "Ман Сіті": де і коли дивитись матч АПЛ

Велика гра пройде у Лондоні

У неділю, 12 листопада, "Челсі" у рамках центрального матчу 12-го туру Англійської прем’єр-ліги (АПЛ) зустрінеться з "Манчестер Сіті". Напередодні Містяни перемогли "Янг Бойз" у 4-му турі групового раунду Ліги чемпіонів УЄФА сезону 2023/24.

У прямому ефірі в Україні поєдинок "Челсі" — "Ман Сіті" покаже платформа setantasports.com, а також телеканал Setanta Sports. Початок гри – о 18:30 за київським часом. Про це повідомляє "Телеграф".

Команди підходять до гри у різному настрої. Містяни вирвалися в лідери АПЛ, перемігши в останньому матчі "Борнмут" (6:1). Цікаво, що саме "Челсі" допоміг манчестерському клубу піднятися на перше місце в англійській першості, обігравши в лондонському дербі "Тоттенгем" (4:1). Чи зможуть Сині обіграти лідера АПЛ двічі поспіль?

Українські вболівальники також стежитимуть за грою, щоб подивитися за діями вінгера національної команди Михайла Мудрика, який блискуче провів жовтневий відрізок сезону у "Челсі". Минулої зустрічі лондонців Михайло вийшов на заміну, але гольовими діями не відзначався.

Раніше повідомлялося, що Мудрик забив феноменальний гол у ворота "Арсеналу". Примітно, що захисник Канонірів та збірної України Олександр Зінченко пригрозив Михайлу перед дербі.