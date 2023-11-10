"Челси" - "Ман Сити": где и когда смотреть матч АПЛ

Большая игра пройдет в Лондоне

В воскресенье, 12 ноября, "Челси" в рамках центрального матча 12-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ) встретится с "Манчестер Сити". Накануне Горожане победили "Янг Бойз" в 4-м туре группового раунда Лиги чемпионов УЕФА сезона 2023/24.

В прямом эфире в Украине поединок "Челси" — "Ман Сити" покажет платформа setantasports.com, а также телеканал Setanta Sports. Начало игры — в 18:30 по киевскому времени. Об этом сообщает "Телеграф".

Команды подходят к игре в разном настроении. Горожане вырвались в лидеры АПЛ, победив в последнем матче "Борнмут" (6:1). Примечательно, что именно "Челси" помог манчестерскому клубу подняться на первое место в английском первенстве, обыграв в лондонском дерби "Тоттенхэм" (4:1). Смогут ли Синие обыграть лидера АПЛ два раза подряд?

Украинские болельщики будут также следить за игрой, чтобы посмотреть за действиями вингера национальной команды Михаила Мудрика, который блестяще провел октябрьский отрезок сезона в "Челси". В прошлой встрече лондонцев Михаил вышел на замену, но голевыми действиями не отмечался.

Ранее сообщалось, что Мудрик забил феноменальный гол в ворота "Арсенала". Примечательно, что защитник Канониров и сборной Украины Александр Зинченко пригрозил Михаилу перед дерби.