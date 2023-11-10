"Челсі" — "Ман Сіті": букмекери оцінили шанси команд у матчі АПЛ

Чинні чемпіони Англії — однозначні фаворити "дуелі"

У неділю, 12 листопада, "Челсі" та "Манчестер Сіті" очним протистоянням закриють програму матчів 12-го туру Англійської прем’єр-ліги (АПЛ). Напередодні манчестерський клуб розгромив "Янг Бойз" у Лізі чемпіонів.

На думку букмекерів, манкуніанці мають більше шансів на перемогу, ніж лондонці. Про це повідомляє Favbet.

Фахівці пропонують зробити ставку на перемогу "Челсі" з коефіцієнтом 4,75-5,20. Водночас тріумф "Ман Сіті" імовірніший — коефіцієнт 1,67-1,72. Додамо, що Favbet оцінює шанси Синіх на перемогу у 20%, а Городян — у 55%.

Прогноз букмекерів на матч АПЛ "Челсі" — "Ман Сіті"

Favbet: (перемога "Челсі" 5,20 — нічия 3,90 — перемога "Ман Сіті" 1,72)

William Hill: (4,75 — 3,75 — 1,67)

Bwin: (5,00 — 3,75 — 1,70)

Матч "Челсі" — "Ман Сіті" пройде в Лондоні на стадіоні "Стемфорд Брідж". Раніше "Телеграф" повідомляв де подивитися цю гру в прямому ефірі в Україні.

Нагадаємо, вінгер "Челсі" та збірної України Михайло Мудртк у жовтні забив супергол у ворота "Арсеналу" (2:2). Проте тренер все ще незадоволений українцем.