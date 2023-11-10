"Челси" — "Ман Сити": букмекеры оценили шансы команд в матче АПЛ

Действующие чемпионы Англии — однозначные фавориты "дуэли"

В воскресенье, 12 ноября, "Челси" и "Манчестер Сити" очным противостоянием закроют программу матчей 12-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ). Накануне манчестерский клуб разгромил "Янг Бойз" в Лиге чемпионов.

По мнению букмекеров, у манкунианцев больше шансов на победу, чем у лондонцев. Об этом сообщает Favbet.

Специалисты предлагают сделать ставку на победу "Челси" с коэффициентом 4,75-5,20. В то же время триумф "Ман Сити" более вероятен — коэффициент 1,67-1,72. Добавим, что Favbet оценивает шансы Синих на победу в 20%, а Горожан — в 55%.

Прогноз букмекеров на матч АПЛ "Челси" — "Ман Сити"

Favbet: (победа "Челси" 5,20 — ничья 3,90 — победа "Ман Сити" 1,72)

William Hill: (4,75 — 3,75 — 1,67)

Bwin: (5,00 — 3,75 — 1,70)

Матч "Челси" — "Ман Сити" пройдет в Лондоне на стадионе "Стэмфорд Бридж". Ранее "Телеграф" сообщал, где посмотреть эту игру в прямом эфире в Украине.

Напомним, вингер "Челси" и сборной Украины Михаил Мудрик в октябре забил супергол в ворота "Арсенала" (2:2). Тем не менее тренер все еще не доволен украинцем.