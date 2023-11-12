"Ман Сіті" та "Челсі" видали матч-трилер із 8 голами: як зіграв Мудрик (відео)

Англійське дербі пройшло у Лондоні

У неділю, 12 листопада, "Челсі" приймав "Ман Сіті" у центральному матчі 12-го туру Англійської прем’єр-ліги (АПЛ).

Зустріч, що проходила у Лондоні на стадіоні "Стемфорд Брідж", завершилася з рахунком 4:4. Про це повідомляє "Телеграф".

Перший тайм порадував уболівальників завзятою боротьбою та 4 забитими голами. За господарів голами відзначилися Тіагу Сілва та Рахім Стерлінг, а за гостей забивали Ерлінг Голанд (пенальті) та Мануель Аканджі.

На початку другої половини гри Голанд замкнув простріл партнера п’ятою точкою та вивів гостей уперед. Господарі відігралися лише після виходу Михайла Мудрика на поле. Українець розігнав атаку, яка завершилася взяттям воріт у виконанні Ніколя Джексона. На цьому команди не зупинилися: за чемпіонів Англії відзначився Родрі, а за "Челсі" — Коул Палмер.

Зазначимо, Мудрик, окрім епізоду з голом Джексона, виглядав блякло, хоча мав приблизно 40 ігрових хвилин на полі. За цей час українець зробив 8 дотиків м'яча, віддав 2 точні передачі з 2, двічі невдало спробував обіграти суперника, тричі втратив м'яч і провів по одному перехопленню та відбору м'яча. Sofascore оцінив гру Мудрика в 6,4 бала, що є однією з найгірших оцінок у складі "Челсі".

Челсі - Ман Сіті - оцінки за гру

Відеоогляд матчу "Челсі" — "Ман Сіті":

Цей результат вивів МС (28 очок) на перше місце у турнірній таблиці АПЛ, "Челсі" (16 очок) — 10-й.

Нагадаємо, вінгер "Челсі" Мудрик провів блискучий відрізок сезону в команді, забивши супергол у ворота "Арсеналу" (2:2). Крім того, Михайло забив "Фулгему" (2:0).