"Мозг не успевает": в Англии подтвердили "диагноз" Мудрика от Леоненко

Футболист провалил первый сезон на Туманном Альбионе

Авторитетный английский журналист, бывший футболист "Челси" и молодежной сборной Англии Джейсон Канди высказался об игре вингера "Челси" Михаила Мудрика в Англии.

Соответствующее заявление Канди приводит thechelseachronicle. Джейсон уже видел быстроногих футболистов, многих из которых объединяет одно — они не успевают за своими ногами.

"Все мы знаем быстрых футболистов. Однако иногда игроки настолько быстры, что их мозг не успевает за ногами. Вот это история о Мудрике.

Его ноги очень быстры. Он бежит, а затем попадает в ситуацию, когда мозг не успевает обрабатывать информацию о том, что делает тело. Ему нужно тренировать именно мозговую активность на поле", – отметил Канди.

Добавим, что ровно такой же "диагноз" еще в 2022 году поставил Мудрику бывший форвард "Динамо" Виктор Леоненко.

"Я вообще считаю, что Мудрика надо продавать — чем быстрее, тем лучше. У него осталась та же проблема — его мозг не успевает за ногами. Не каждому быстробегущему парню дано быть техничным и видящим поле", — цитирует Леоненко fanday.

В текущем сезоне Мудрик провел 15 матчей на клубном уровне, записав на своей счет 2 гола и 2 ассиста.

Напомним, Мудрик в дерби Лондона забил потрясающий гол в ворота "Арсенала". Примечательно, что защитник Канониров Александр Зинченко "угрожал" Михаилу перед матчем.