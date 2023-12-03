Мудрик принес "Челси" победу в матче АПЛ (видео)

"Челси" пробился в десятку лучших команд лиги

В воскресенье, 3 декабря, лондонский "Челси" минимально одолел "Брайтон" в матче 14-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ). Накануне российская модель, которую связывают с вингером "Челси" Михаилом Мудриком, обратилась к украинцам.

Встреча, проходившая в Лондоне на стадионе "Стэмфорд Бридж", завершилась со счетом 3:2 в пользу хозяев. Об этом сообщает "Телеграф".

Мудрик отыграл 80 минут. При счете 2:1, находясь в меньшинстве, "Челси" усилиями Михаила заработал пенальти. Джеймс Милнер в своей штрафной снес украинца. Рефери после проверки VAR назначил 11-метровый удар, который реализовал Энцо Фернандес. Гости в компенсированное время забили один мяч. Таким образом, Михаил заработал победный пенальти в игре и помог своей команде заработать важные три очка.

Видеообзор матча "Челси" — "Брайтон":

Добавим, это успех вывел "Челси" (19 очков) на 10-е место в турнирной таблице АПЛ, "Брайтон" (22 очка) — восьмой.

Ранее сообщалось, что "Челси" с Мудриком сыграл вничью с "Манчестер Сити" (4:4). Кроме того, недавно лондонцы также дали бой "Арсеналу" (2:2).