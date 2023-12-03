Мудрик приніс "Челсі" перемогу у матчі АПЛ (відео)

"Челсі" пробився до десятки кращих команд ліги

У неділю, 3 грудня, лондонський "Челсі" мінімально здолав "Брайтон" у матчі 14-го туру Англійської прем’єр-ліги (АПЛ). Напередодні російська модель, яку пов’язують із вінгером "Челсі" Михайлом Мудриком, звернулася до українців.

Зустріч, що проходила у Лондоні на стадіоні "Стемфорд Брідж", завершилася з рахунком 3:2 на користь господарів. Про це повідомляє "Телеграф".

Мудрик відіграв 80 хвилин. За рахунку 2:1, перебуваючи у меншості, "Челсі" зусиллями Михайла заробив пенальті. Джеймс Мілнер у своєму штрафному майданчику зніс українця. Рефері після перевірки VAR призначив 11-метровий удар, який реалізував Енцо Фернандес. Гості у компенсований час забили один м’яч. Таким чином, Михайло заробив переможний пенальті у грі та допоміг своїй команді заробити важливі три очки.

Відеоогляд матчу "Челсі" — "Брайтон":

Додамо, це успіх вивів "Челсі" (19 очок) на 10-те місце у турнірній таблиці АПЛ, "Брайтон" (22 очки) — восьмий.

Раніше повідомлялося, що "Челсі" з Мудриком зіграв унічию з "Манчестер Сіті" (4:4). Крім того, нещодавно лондонці також дали бій Арсеналу (2:2).