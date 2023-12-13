"Ви забули, як ховалися від війни на Закарпатті": скандал із перенесеним матчем "Динамо" набирає обертів

Понад рік українських футбольних чиновників не турбувало, що на Закарпатті немає стадіонів зі штучним освітленням для гри у найвищому дивізіоні

На Закарпатті відреагували на ситуацію з перенесеним матчем 16-го туру чемпіонату України з футболу сезону 2023/24 "Минай" — "Динамо".

Журналіст Віталій Глагола на своїй сторінці у Facebook поділився публікацією заступника голови Закарпатської асоціації футболу та голови асоціації жіночого футболу Закарпаття Ігоря Шинкарюка щодо ситуації з ультиматумом Української асоціації футболу (УАФ). Організація вимагає, щоб на Закарпатті встановили на стадіонах "Авангард" та "Минай" штучне освітлення до 1 лютого 2024 року.

Футбольний функціонер із регіону нагадав, як топчиновники УАФ разом зі своїми клерками ховалися від повномасштабного вторгнення РФ саме на Закарпаття. Понад рік відсутність штучного освітлення на стадіонах Закарпаття УАФ не турбувала, доки не зірвався поєдинок київського "Динамо".

"Не буду розповідати, як Андрій Павелко (президент УАФ, зараз перебуває в СІЗО, — Ред.) переховувався в Ужгороді по кафешках і робив пости в соцмережах, наче він в оточеному Києві. Усі топ керівники УАФ відсиджувалися в Ужгороді. Тоді питання освітлення УАФ. не турбувало”, — зазначив журналіст.

Ігор Шинкарюк відповів на ультиматум УАФ

Додамо, за інформацією ТаТоТаке, ремонт системи освітлення на стадіоні "Авангард" коштуватиме 11 млн грн, а на арені "Минай" — 16 млн грн. Закарпатська асоціація футболу не планує робити ремонт на стадіоні "Авангарді" під час повномасштабної війни, а "Минай", схоже, не має грошей на це. Крім того, клуб може вилетіти з УПЛ до Першої ліги, де вимоги до стадіонів значно менші.

Нагадаємо, матч "Минай" — "Динамо" мав пройти 3 грудня, однак через повітряну тривогу зустріч перенесли на інший час. Однак через відсутність штучного освітлення на стадіоні гра так і не відбулася. У "Динамо" вимагають зарахувати "Минаю" технічну поразку.

Раніше повідомлялося, що "Минай" за підсумками першої частини сезону йде на останньому місці у турнірній таблиці УПЛ.