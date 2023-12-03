"Завтра ворота вкрадуть": матч "Минай" - "Динамо" перенесено з абсурдної причини

На стадіоні "Минай" немає штучного освітлення

Матч 16-го туру чемпіонату України з футболу сезону 2023/24 "Минай" — "Динамо" не відбудеться у неділю, 3 грудня.

Про це повідомляє пресслужба київського клубу на своїй офіційній сторінці у Facebook. Команди вже вийшли на поле, проте зіграти матч не зуміли через повітряну тривогу. За кілька годин очікування стало зрозуміло, що зустріч не відбудеться у призначений день, адже на стадіоні "Минай" немає штучного освітлення.

"У зв’язку із тривалою повітряною тривогою по всій Україні, яка розпочалася незабаром після того, як арбітр дав стартовий свисток у матчі 16-го туру чемпіонату України "Минай" — "Динамо", делегат матчу прийняв рішення про перенесення гри.

Таке рішення пов’язане ще й з відсутністю можливості дограти поєдинок за умов денного освітлення, оскільки штучне на стадіоні "Минай" відсутнє.

Остаточне рішення щодо подальшої долі поєдинку буде прийняте пізніше", — йдеться у повідомленні "Динамо".

Додамо, що вболівальники київського клубу вимагають, щоб "Минай" покарали технічною поразкою.

Раніше повідомлялося, що "Динамо" у минулому турі УПЛ обіграло "Рух" (2:0). До цього "динамівці" впоралися з "Кривбасом" (2:0).