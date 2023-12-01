Чемпіонат України з футболу, 16 тур: розклад, результати та відеоогляди матчів
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Перша половина сезону в українській першості добігає кінця
У п’ятницю, 1 грудня, матчем "Полісся" — "Верес" стартує 16-й тур чемпіонату України з футболу сезону 2023/24. У минулому турі "Верес" переміг "Металіст 1925" у видовищному поєдинку (4:3).
З розкладом та результатами всіх ігор Української прем’єр-ліги (УПЛ) можна ознайомитись на офіційному сайті ліги. Лідер першості "Дніпро-1" зіграє вдома проти "Ворскли", "Динамо" вирушить у гості до "Минаю", а "Шахтар" прийме "Металіст 1925".
Розклад, результати та відеоогляди матчів 16 туру УПЛ сезону 2023/24 (оновлюється)
П’ятниця, 1 грудня
"Полісся" — "Верес" — 17:00 — Megogo, "Київстар ТБ", Setanta Sports, Volia TV, Omega TV, Sweet.tv, Vodafone TV
Субота, 2 грудня
"Колос" — "Оболонь" — 13:00 — Megogo, "Київстар ТБ", Setanta Sports, Volia TV, Omega TV, Sweet.tv, Vodafone TV
"Кривбас" — "Олександрія" — 15:00 — YouTube
"Дніпро-1" — "Ворскла" — 17:00 — YouTube, 2+2
Неділя, 3 грудня
"Минай" — "Динамо" Київ — 13:00 — YouTube, "Суспільне Спорт", "Спорт 1"
"Чорноморець" — ЛНЗ Черкаси — 15:00 — Megogo, "Київстар ТБ", Setanta Sports, Volia TV, Omega TV, Sweet.tv, Vodafone TV
"Шахтар" Донецьк — "Металіст 1925" — 17:00 — Megogo, "Київстар ТБ", Setanta Sports, Volia TV, Omega TV, Sweet.tv, Vodafone TV
Понеділок, 4 грудня
"Зоря" — "Рух" Львів — 13:00 — YouTube, "Уніан"
З результатами та відеооглядами матчів 14-го туру УПЛ можна ознайомитись на сайті "Телеграф". Нагадаємо, у 13-му турі чемпіонату України "Верес" дав бій "Зорі" (2:2).