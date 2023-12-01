Чемпионат Украины по футболу, 16 тур: расписание, результаты и видеообзоры матчей

Первая половина сезона в украинском первенстве подходит к своему концу

В пятницу, 1 декабря, матчем "Полесье" — "Верес" стартует 16-й тур чемпионата Украины по футболу сезона 2023/24. В прошлом туре "Верес" победил "Металлист 1925" в зрелищном поединке (4:3).

С расписанием и результатами всех игр Украинской премьер-лиги (УПЛ) можно ознакомиться на официальном сайте лиги. Лидер первенства "Днепр-1" сыграет дома против "Ворсклы", "Динамо" отправится в гости к "Минаю", а "Шахтер" примет "Металлист 1925".

Расписание, результаты и видеообзоры матчей 16 тура УПЛ сезона 2023/24 (обновляется)

Пятница, 1 декабря

"Полесье" — "Верес" — 17:00 — Megogo, "Київстар ТБ", Setanta Sports, Volia TV, Omega TV, Sweet.tv, Vodafone TV

Суббота, 2 декабря

"Колос" — "Оболонь" — 13:00 — Megogo, "Київстар ТБ", Setanta Sports, Volia TV, Omega TV, Sweet.tv, Vodafone TV

"Кривбасс" — "Александрия" — 15:00 — YouTube

"Днепр-1" — "Ворскла" — 17:00 — YouTube, 2+2

Воскресенье, 3 декабря

"Минай" — "Динамо" Киев — 13:00 — YouTube, "Суспільне Спорт", "Спорт 1"

"Черноморец" — ЛНЗ Черкассы — 15:00 — Megogo, "Київстар ТБ", Setanta Sports, Volia TV, Omega TV, Sweet.tv, Vodafone TV

"Шахтер" Донецк — "Металлист 1925" — 17:00 — Megogo, "Київстар ТБ", Setanta Sports, Volia TV, Omega TV, Sweet.tv, Vodafone TV

Понедельник, 4 декабря

"Заря" — "Рух" Львов — 13:00 — YouTube, "Уніан"

Турнирное положение команд УПЛ после 15 тура

С результатами и видеообзорами матчей 14-го тура УПЛ можно ознакомиться на сайте "Телеграф". Напомним, в 13-м туре чемпионата Украины "Верес" дал бой "Заре" (2:2).