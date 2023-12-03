"Завтра ворота украдут": матч "Минай" - "Динамо" перенесен по абсурдной причине

На стадионе в Закарпатье нет искусственного освещения

Матч 16-го тура чемпионата Украины по футболу сезона 2023/24 "Минай" — "Динамо" не состоится в воскресенье, 3 декабря.

Об этом сообщает пресс-служба киевского клуба на своей официальной странице в Facebook. Команды уже вышли на поле, однако сыграть матч не сумели из-за воздушной тревоги. Спустя несколько часов ожидания стало понятно, что встреча не состоится в назначенный день, ведь на стадионе "Минай" нет искусственного освещения.

"В связи с длительной воздушной тревогой по всей Украине, которая вскоре началась после того, как арбитр дал стартовый свисток в матче 16-го тура чемпионата Украины "Минай" — "Динамо", делегат матча принял решение о переносе игры.

Такое решение связано еще с отсутствием возможности доиграть поединок в условиях дневного освещения, поскольку искусственное на стадионе "Минай" отсутствует.

Окончательное решение о дальнейшей судьбе поединка будет принято позже", — гласит сообщение "Динамо".

Добавим, что болельщики киевского клуба требуют, чтобы "Минай" наказали техническим поражением.

Ранее сообщалось, что "Динамо" в прошлом туре УПЛ обыграло "Рух" (2:0). До этого "динамовцы" справились с "Кривбассом" (2:0).