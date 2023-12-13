У Лізі чемпіонів футболіст забив гол прямим ударом із кутового (відео)

Неймовірне взяття воріт відбулося в Австрії

У матчі 6-го туру групового раунду Ліги чемпіонів УЄФА сезону 2023/24 "Зальцбург" — "Бенфіка" (1:3) уболівальники стали свідками неймовірного взяття воріт.

На 32-й хвилині поєдинку вінгер португальців Анхель Ді Марія відкрив рахунок у грі прямим ударом із кутового. Про це повідомляє "Телеграф".

Чинний чемпіон світу у складі збірної Аргентини закрутив м’яч на ближню штангу, проте ніхто з польових до "круглого" так і не дістався. Кіпер господарів Александер Шлагер до такого розвитку подій не був готовим, а тому пропустив кумедний гол.

Додамо, що зустріч завершилася переконливою перемогою гостей із рахунком 3:1. Весь матч у складі "Бенфіки" відіграв український воротар Анатолій Трубін.

Відеоогляд матчу "Зальцбург" – "Бенфіка" — 1:3

Додамо, що "Бенфіка" пробилася у раунд плей-оф Ліги Європи, а "Зальцбург" залишив єврокубки.

Раніше повідомлялося, що Трубін видав феноменальний матч у ЛЧ, чудово зігравши проти міланського "Інтера" (0:1). Голкіпер збірної України опинився у складі Орлів у серпні 2023 року. "Шахтар" був змушений продати гравця, який відмовився продовжувати контракт із ними.