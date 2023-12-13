В Лиге чемпионов футболист забил гол прямым ударом с углового (видео)

Невероятное взятие ворот произошло в Австрии

В матче 6-го тура группового раунда Лиги чемпионов УЕФА сезона 2023/24 "Зальцбург" — "Бенфика" (1:3) болельщики стали свидетелями невероятного взятия ворот.

На 32-й минуте поединка вингер португальцев Анхель Ди Мария открыл счет в игре прямым ударом с углового. Об этом сообщает "Телеграф".

Действующий чемпион мира в составе сборной Аргентины закрутил мяч на ближнюю штангу, однако никто из полевых до "круглого" так и не добрался. Кипер хозяев Александер Шлагер к такому развитию событий не был готов, а потому пропустил обидный гол.

Добавим, что встреча завершилась убедительной победой гостей со счетом 3:1. Весь матч в составе "Бенфики" отыграл украинский вратарь Анатолий Трубин.

Видеообзор матча "Зальцбург" – "Бенфика" — 1:3

Добавим, что "Бенфика" пробилась в раунд плей-офф Лиги Европы, а "Зальцбург" покинул еврокубки.

Ранее сообщалось, что Трубин выдал феноменальный матч в ЛЧ, отлично сыграв против миланского "Интера" (0:1). Голкипер сборной Украины оказался в составе Орлов в августе 2023 года. "Шахтер" был вынужден продать игрока, который отказался продлевать контракт с ними.