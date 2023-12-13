"Вы забыли, как прятались от войны на Закарпатье": скандал с перенесенным матчем "Динамо" набирает обороты

Больше года украинских футбольных чиновников не беспокоило, что на Закарпатье нет стадионов с искусственным освещением для игры в высшем дивизионе

На Закарпатье отреагировали на ситуацию с перенесенным матчем 16-го тура чемпионата Украины по футболу сезона 2023/24 "Минай" — "Динамо".

Журналист Виталий Глагола на своей странице в Facebook поделился публикацией заместителя председателя Закарпатской ассоциации футбола и главы ассоциации женского футбола Закарпатья Игоря Шинкарюка касательно ситуации с ультиматумом Украинской ассоциации футбола (УАФ). Организация требует, чтобы на Закарпатье установили на стадионах "Авангард" и "Минай" искусственное освещение к 1 февралю 2024 года.

Футбольный функционер из региона напомнил, как топ-чиновники УАФ вместе со своей свитой прятались от полномасштабного вторжения РФ именно на Закарпатье. Больше года отсутствие искусственного освещения на стадионах Закарпатья УАФ не беспокоила, пока не сорвался поединок киевского "Динамо".

"Не буду рассказывать, как Андрей Павелко (президент УАФ, сейчас находится в СИЗО, — Ред.) скрывался в Ужгороде по кафешкам и делал посты в соцсетях, словно он в окруженном Киеве. Все топ руководители УАФ отсиживались в Ужгороде. Тогда вопрос освещения УАФ не беспокоило", — отметил журналист.

Игорь Шинкарюк ответил на ультиматум УАФ

Добавим, по информации ТаТоТаке, ремонт системы освещения на стадионе "Авангард" обойдется в 11 млн грн, а на арене "Минай" — в 16 млн грн. Закарпатская ассоциация футбола не планирует делать ремонт на "Авангарде" во время полномасштабной войны, а у "Миная", похоже, нет денег на это. Кроме того, клуб может вылететь из УПЛ в Первую лигу, где требования к стадионам значительно меньше.

Напомним, матч "Минай" — "Динамо" должен был пройти 3 декабря, однако из-за воздушной тревоги встречу перенесли на другое время. Однако из-за отсутствия искусственного освещения на стадионе игра так и не состоялась. В "Динамо" требуют засчитать "Минаю" техническое поражение.

Ранее сообщалось, что "Минай" по итогам первой части сезона идет на последнем месте в турнирной таблице УПЛ.