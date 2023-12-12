Победный гол "Динамо" в киевском дерби забит не по правилам (видео)
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Бело-синие победили при неоднозначном судействе
Киевское "Динамо" матчем против "Оболони" (2:0) закрыло программу 17-го тура чемпионата Украины по футболу сезона 2023/24.
Не обошлось без очевидной судейской ошибки в пользу украинского гранда. Об этом сообщает "ТаТоТаке".
Победный гол в этом поединке был забит с нарушением правил. Дело в том, что Бенито перед результативным ударом находился в "метровом" офсайде после передачи Александра Андриевского и рикошета от защитника. В данном случае арбитры должны были проигнорировать касание игрока "Оболони" к мячу в момент передачи, ведь тот не контролировал мяч. Однако главный судья Виктор Копиевский и рефери VAR Максим Козыряцкий не стали фиксировать очевидное положение вне игры.
Видео скандального гола Бенито:
Напомним, сразу же после победы над "Оболонью" президент "Динамо" Игорь Суркис назначил Александра Шовковского главным тренером Бело-синих как минимум до конца сезона 2023/24. До этого легендарный украинский вратарь возглавлял команду с приставкой "исполняющий обязанности". Накануне клуб покинул румынский специалист Мирча Луческу.