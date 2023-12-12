Победный гол "Динамо" в киевском дерби забит не по правилам (видео)

Бело-синие победили при неоднозначном судействе

Киевское "Динамо" матчем против "Оболони" (2:0) закрыло программу 17-го тура чемпионата Украины по футболу сезона 2023/24.

Не обошлось без очевидной судейской ошибки в пользу украинского гранда. Об этом сообщает "ТаТоТаке".

Победный гол в этом поединке был забит с нарушением правил. Дело в том, что Бенито перед результативным ударом находился в "метровом" офсайде после передачи Александра Андриевского и рикошета от защитника. В данном случае арбитры должны были проигнорировать касание игрока "Оболони" к мячу в момент передачи, ведь тот не контролировал мяч. Однако главный судья Виктор Копиевский и рефери VAR Максим Козыряцкий не стали фиксировать очевидное положение вне игры.

Видео скандального гола Бенито:

Напомним, сразу же после победы над "Оболонью" президент "Динамо" Игорь Суркис назначил Александра Шовковского главным тренером Бело-синих как минимум до конца сезона 2023/24. До этого легендарный украинский вратарь возглавлял команду с приставкой "исполняющий обязанности". Накануне клуб покинул румынский специалист Мирча Луческу.