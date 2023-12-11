Новым главным тренером "Динамо" назначен Шовковский: надолго ли контракт

Ранее он был исполняющим обязанности главного тренера

Новым главным тренером киевского "Динамо" стал Александр Шовковский. Он входил в тренерский штаб прежнего наставника Мирчи Луческу, а теперь сменил его на посту.

Об этом 11 декабря 2023 года сообщает официальный сайт ФК "Динамо". В публикации говорится, что все подробности назначения будут известны потом.

Контракт с 48-летнем Шовковским заключили до конца сезона 2023/24. Уже известно, что в его тренерском штабе продолжат работать Олег Гусев, Михаил Михайлов и Эмил Карас.

Авторы YouTube-шоу "ТаТоТаке" в Facebook рассказали, почему президент ФК "Динамо" Игорь Суркис все же решил сделать главным тренером Шовковского. Оказывается, дело также в атмосфере внутри команды.

"По нашим данным, среди аргументов в пользу Шовковского – не только спортивные результаты команды в весенних и осенних матчах под его руководством, но и атмосфера в коллективе и отношение к нему со стороны игроков", ― пишет "ТаТоТаке".

Напомним, что Александр Шовковский стал и.о. главного тренера "Динамо" после того, как пост покинул румынский специалист Мирча Луческу. Он ушел после поражения киевской команды "Шахтеру". Тогда "горняки" минимально обыграли динамовцев.

"Телеграф" ранее опубликовал результаты 17-го тура УПЛ сезона 2023/24. В понедельник киевское "Динамо" сыграло с "Оболонью".