Переможний гол "Динамо" у київському дербі забито не за правилами (відео)

Біло-сині перемогли при неоднозначному суддівстві

Київське "Динамо" матчем проти "Оболоні" (2:0) закрило програму 17 туру чемпіонату України з футболу сезону 2023/24.

Не обійшлося без очевидної суддівської помилки на користь українського гранда. Про це повідомляє "ТаТоТаке".

Переможний гол у цьому поєдинку був забитий із порушенням правил. Річ у тому, що Беніто перед результативним ударом перебував у "метровому" офсайді після передачі Олександра Андрієвського та рикошету від захисника. В такому випадку арбітри мали проігнорувати дотик гравця "Оболоні" до м’яча в момент передачі, адже той не контролював м’яч. Проте головний суддя Віктор Копієвський та рефері VAR Максим Козиряцький не стали фіксувати очевидне положення поза грою.

Відео скандального гола Беніто:

Нагадаємо, відразу після перемоги над "Оболонню" президент "Динамо" Ігор Суркіс призначив Олександра Шовковського головним тренером Біло-Синіх як мінімум до кінця сезону 2023/24. До цього легендарний український воротар очолював команду з приставкою "виконувач обов’язків". Напередодні клуб залишив румунський фахівець Мірча Луческу.