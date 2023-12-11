Новим головним тренером "Динамо" призначено Шовковського: чи надовго контракт

Раніше він був виконувачем обов’язків головного тренера

Новим головним тренером київського "Динамо" став Олександр Шовковський. Він входив до складу тренерського штабу колишнього наставника Мірчі Луческу, а тепер змінив його на посаді.

Про це 11 грудня 2023 року повідомляє офіційний сайт ФК "Динамо". У публікації йдеться, що всі подробиці призначення будуть відомі згодом.

Контракт із 48-річним Шовковським було укладено до кінця сезону 2023/24. Вже відомо, що у його тренерському штабі продовжать працювати Олег Гусєв, Михайло Михайлов та Еміл Карас.

Автори YouTube-шоу "ТаТоТаке" у Facebook розповіли, чому президент ФК "Динамо" Ігор Суркіс все ж таки вирішив зробити головним тренером Шовковського. Виявляється, річ також в атмосфері всередині команди.

"За нашими даними, серед аргументів на користь Шовковського — не лише спортивні результати команди у весняних та осінніх матчах під його керівництвом, а й атмосфера у колективі та ставлення до нього з боку гравців", — пише "ТаТоТаке".

Нагадаємо, що Олександр Шовковський став в.о. головного тренера "Динамо" після того, як пост залишив румунський фахівець Мірча Луческу. Він пішов після поразки київської команди "Шахтарю". Тоді "гірники" мінімально обіграли динамівців.

"Телеграф" раніше опублікував результати 17 туру УПЛ сезону 2023/24. У понеділок київське "Динамо" зіграло з "Оболонню".