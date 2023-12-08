Чемпіонат України з футболу, 17 тур: розклад, результати та відеоогляди матчів

У першості України зіграють останні матчі у 2023 році

У п’ятницю, 8 грудня, матчем "Полісся" — "Дніпро-1" стартує 17-й тур чемпіонату України з футболу сезону 2023/24. У минулому турі дніпряни втратили лідерство, поступившись "Ворсклі" (1:2).

З розкладом та результатами всіх ігор Української прем’єр-ліги (УПЛ) можна ознайомитись на офіційному сайті ліги. Донецький "Шахтар" зіграє з "Вересом", а київське "Динамо" — з "Оболонню". Лідер першості "Кривбас" проведе домашній поєдинок проти "Зорі". Гра ЛНЗ Черкаси — "Минай" перенесена на прохання господарів через організаційні проблеми.

Розклад, результати та відеоогляди матчів 17 туру УПЛ сезону 2023/24 (оновлюється)

П’ятниця, 8 грудня

"Полісся" — "Дніпро-1" — 15:00 — Megogo, "Київстар ТБ", Setanta Sports, Volia TV, Omega TV, Sweet.tv, Vodafone TV

"Шахтар" Донецьк — "Верес" — 17:00 — Megogo, "Київстар ТБ", Setanta Sports, Volia TV, Omega TV, Sweet.tv, Vodafone TV

Субота, 9 грудня

"Кривбас" — "Зоря" — 16:00 — YouTube

Неділя, 10 грудня

"Ворскла" — "Рух" Львів — 13:00 — Megogo, "Київстар ТБ", Setanta Sports, Volia TV, Omega TV, Sweet.tv, Vodafone TV

"Чорноморець" — "Колос" — 15:00 — Megogo, "Київстар ТБ", Setanta Sports, Volia TV, Omega TV, Sweet.tv, Vodafone TV

Понеділок, 11 грудня

"Металіст 1925" — "Олександрія" — 14:00 — Megogo, "Київстар ТБ", Setanta Sports, Volia TV, Omega TV, Sweet.tv, Vodafone TV

"Динамо" Київ — "Оболонь" — 15:00 — YouTube, "2+2"

ЛНЗ Черкаси — "Минай" — перенесено

Турнірне становище команд УПЛ після 16 туру

З результатами та відеооглядами матчів 15-го туру УПЛ можна ознайомитись на сайті "Телеграф". Нагадаємо, у 14-му турі чемпіонату України "Дніпро-1" обіграв "Шахтар" (3:1).