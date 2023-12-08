Чемпионат Украины по футболу, 17 тур: расписание, результаты и видеообзоры матчей
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В первенстве Украины сыграют последние матчи в 2023 году
В пятницу, 8 декабря, матчем "Полесье" — "Днепр-1" стартует 17-й тур чемпионата Украины по футболу сезона 2023/24. В прошлом туре днепряне потеряли лидерство, уступив "Ворскле" (1:2).
С расписанием и результатами всех игр Украинской премьер-лиги (УПЛ) можно ознакомиться на официальном сайте лиги. Донецкий "Шахтер" сыграет с "Вересом", а киевское "Динамо" — с "Оболонью". Лидер первенства "Кривбасс" проведет домашний поединок против "Зари". Игра ЛНЗ Черкассы — "Минай" перенесена по просьбе хозяев из-за организационных проблем.
Расписание, результаты и видеообзоры матчей 17 тура УПЛ сезона 2023/24 (обновляется)
Пятница, 8 декабря
"Полесье" — "Днепр-1" — 15:00 — Megogo, "Київстар ТБ", Setanta Sports, Volia TV, Omega TV, Sweet.tv, Vodafone TV
"Шахтер" Донецк — "Верес" — 17:00 — Megogo, "Київстар ТБ", Setanta Sports, Volia TV, Omega TV, Sweet.tv, Vodafone TV
Суббота, 9 декабря
"Кривбасс" — "Заря" — 16:00 — YouTube
Воскресенье, 10 декабря
"Ворскла" — "Рух" Львов — 13:00 — Megogo, "Київстар ТБ", Setanta Sports, Volia TV, Omega TV, Sweet.tv, Vodafone TV
"Черноморец" — "Колос" — 15:00 — Megogo, "Київстар ТБ", Setanta Sports, Volia TV, Omega TV, Sweet.tv, Vodafone TV
Понедельник, 11 декабря
"Металлист 1925" — "Александрия" — 14:00 — Megogo, "Київстар ТБ", Setanta Sports, Volia TV, Omega TV, Sweet.tv, Vodafone TV
"Динамо" Киев — "Оболонь" — 15:00 — YouTube, "2+2"
ЛНЗ Черкассы — "Минай" — перенесен
С результатами и видеообзорами матчей 15-го тура УПЛ можно ознакомиться на сайте "Телеграф". Напомним, в 14-м туре чемпионата Украины "Днепр-1" обыграл "Шахтер" (3:1).