Чемпионат Украины по футболу, 17 тур: расписание, результаты и видеообзоры матчей

В первенстве Украины сыграют последние матчи в 2023 году

В пятницу, 8 декабря, матчем "Полесье" — "Днепр-1" стартует 17-й тур чемпионата Украины по футболу сезона 2023/24. В прошлом туре днепряне потеряли лидерство, уступив "Ворскле" (1:2).

С расписанием и результатами всех игр Украинской премьер-лиги (УПЛ) можно ознакомиться на официальном сайте лиги. Донецкий "Шахтер" сыграет с "Вересом", а киевское "Динамо" — с "Оболонью". Лидер первенства "Кривбасс" проведет домашний поединок против "Зари". Игра ЛНЗ Черкассы — "Минай" перенесена по просьбе хозяев из-за организационных проблем.

Расписание, результаты и видеообзоры матчей 17 тура УПЛ сезона 2023/24 (обновляется)

Пятница, 8 декабря

"Полесье" — "Днепр-1" — 15:00 — Megogo, "Київстар ТБ", Setanta Sports, Volia TV, Omega TV, Sweet.tv, Vodafone TV

"Шахтер" Донецк — "Верес" — 17:00 — Megogo, "Київстар ТБ", Setanta Sports, Volia TV, Omega TV, Sweet.tv, Vodafone TV

Суббота, 9 декабря

"Кривбасс" — "Заря" — 16:00 — YouTube

Воскресенье, 10 декабря

"Ворскла" — "Рух" Львов — 13:00 — Megogo, "Київстар ТБ", Setanta Sports, Volia TV, Omega TV, Sweet.tv, Vodafone TV

"Черноморец" — "Колос" — 15:00 — Megogo, "Київстар ТБ", Setanta Sports, Volia TV, Omega TV, Sweet.tv, Vodafone TV

Понедельник, 11 декабря

"Металлист 1925" — "Александрия" — 14:00 — Megogo, "Київстар ТБ", Setanta Sports, Volia TV, Omega TV, Sweet.tv, Vodafone TV

"Динамо" Киев — "Оболонь" — 15:00 — YouTube, "2+2"

ЛНЗ Черкассы — "Минай" — перенесен

Турнирное положение команд УПЛ после 16 тура

С результатами и видеообзорами матчей 15-го тура УПЛ можно ознакомиться на сайте "Телеграф". Напомним, в 14-м туре чемпионата Украины "Днепр-1" обыграл "Шахтер" (3:1).