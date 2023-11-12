Перший матч Шовковського на чолі "Динамо" завершився скандалом (відео)

Кияни нарешті перемогли, але суддівство викликає питання

У неділю, 12 листопада, "Кривбас" приймав "Динамо" у центральному матчі 14-го туру Української прем’єр-ліги (УПЛ).

Зустріч проходила у Кривому Розі на стадіоні "Гірник" та завершилася з рахунком 2:0 на користь "Динамо". Про це повідомляє "Телеграф".

Ключові моменти матчу відбулися у самому дебюті зустрічі. Вже на 8-й хвилині Владислав Ванат забив гол. Ще за кілька хвилин захисник господарів Данило Безкоровайний отримав пряму червону картку за фол останньої надії на Ванаті. Це видалення викликало скандал, адже повтори показали, що Данило як мінімум не грав грубо, а поряд з ним був ще один захисник "Кривбасу". Проте рефері Максим Козиряцький та бригада VAR на чолі з Денисом Шурманом вирішили видалити футболіста.

У більшості "динамівці" довели гру до комфортної перемоги у два м’ячі. Другий гол на рахунку Олександра Караваєва.

На пресконференції після матчу наставник "Динамо" Олександр Шовковський зазначив, що порушення на Ванаті можна трактувати по-різному. Головний тренер Юрій Вернидуб, у свою чергу, заявив, що Безкоровайний не фолив на форварді "Динамо".

Відеоогляд матчу "Кривбас" — "Динамо":

Повне відео матчу "Кривбас" — "Динамо":

Цей результат залишив "Кривбас" (27 очок) на другому місці у турнірній таблиці УПЛ, "Динамо" (19 очок) йде восьмим, маючи 3 гри у запасі.

Зазначимо, перемога у цій грі стала першою для Шовковського на посаді виконувача обов’язків головного тренера "Динамо". Румунський фахівець Мірча Луческу подав у відставку після поразки від "Шахтаря" у 13-му турі УПЛ.