Первый матч Шовковского во главе "Динамо" завершился скандалом (видео)

Киевляне наконец-то победили, но судейство вызывает вопросы

В воскресенье, 12 ноября, "Кривбасс" принимал "Динамо" в центральном матче 14-го тура Украинской премьер-лиги (УПЛ).

Встреча проходила в Кривом Роге на стадионе "Горняк" и завершилась со счетом 2:0 в пользу "Динамо". Об этом сообщает "Телеграф".

Ключевые моменты матча произошли в самом дебюте встречи. Уже на 8-й минуте Владислав Ванат забил гол. Еще через несколько минут защитник хозяев Даниил Бескоровайный получил прямую красную карточку за фол последней надежды на Ванате. Это удаление вызвало скандал, ведь повторы показали, что Даниил как минимум не играл грубо, а рядом с ним был еще один защитник "Кривбасса". Тем не менее рефери Максим Козыряцкий и бригада VAR во главе с Денисом Шурманом приняли решение удалить футболиста.

В большинстве "динамовцы" довели игру до комфортной победы в два мяча. Второй гол на счету Александра Караваева.

На пресс-конференции после матча наставник "Динамо" Александр Шовковский отметил, что нарушение на Ванате можно трактовать по-разному. Главный тренер Юрий Вернидуб, в свою очередь, заявил, что Бескоровайный не фолил на форварде "Динамо".

Видеообзор матча "Кривбасс" — "Динамо":

Полное видео матча "Кривбасс" — "Динамо":

Этот результат оставил "Кривбасс" (27 очков) на втором месте в турнирной таблице УПЛ, "Динамо" (19 очков) идет восьмым, имея 3 игры в запасе.

Отметим, победа в этой игре стала первой для Шовковского на посту исполняющего обязанности главного тренера "Динамо". Румынский специалист Мирча Луческу подал в отставку после поражения от "Шахтера" в 13-м туре УПЛ.