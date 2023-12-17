Седан уже ревнует? Зинченко поцеловал одноклубника во время матча (видео)

Украинский футболист поблагодарил коллегу за гол

В воскресенье, 17 декабря, лондонский "Арсенал" в рамках матча 17-го тура чемпионата Англии сезона 2023/24 принимал "Брайтон". Недавно игрок Пушкарей и сборной Украины Александр Зинченко исполнил невероятный финт во время игры.

Встреча, проходившая в Лондоне на стадионе "Эмирейтс", завершился победой Канониров со счетом 2:0. Об этом сообщает "Телеграф".

Открыл счет в матче во втором тайме бразилец Габриэль Жезус. Зинченко на эмоциях поцеловал в щечку одноклубника, с которым он отпраздновал взятие ворот. В сети тут же начали шутить, что жена Александра Влада Седан будет ревновать. Добавим, что "Арсенал" усилиями Кая Хаверца удвоил преимущество во встрече и забрал три очка, которые необходимы клубу в гонке за чемпионство.

Видеообзор матча "Арсенал" — "Брайтон"

Отметим, этот успех позволил "Арсеналу" выйти на промежуточное первое место в турнирной таблице АПЛ. "Брайтон", который возглавляет бывший тренер "Шахтера" Роберто Де Дзерби, идет на 9-м месте.

Ранее сообщалось, что Зинченко хотел стать актером. Недавно Александр оказался в неловком положении после того, как пригрозил Михаилу Мудрику в перед дерби Лондона.