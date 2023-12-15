Маленька команда з великим серцем: як "Жирона" із Циганковим та Довбиком переписує історію в Іспанії

В Іспанії може з’явитися свій Лестер

Каталонська "Жирона" зараз безперечно є найбільш обговорюваним клубом Європи та не тільки. Скромний іспанський колектив проводить свій найкращий сезон в історії та з кожним разом закриває роти скептикам, які називають їх "вискочками". Наразі вони є лідерами турнірної таблиці чемпіонату Іспанії, залишивши позаду мадридський "Реал", "Барселону" та "Атлетико".

"Телеграф" детально розібрався у тому, що може стояти за секретом успішного сезону та які перспективи у клубу надалі.

Чому "Жирона" — скромний клуб, попри велику історію

Мало хто може розповісти про цю команду щось цікаве (або міг до цього сезону), хоча започаткована вона була ще 93 роки тому. У своїй історії "Жирона" навіть вигравала трофеї, хоча вони не мали ваги як мінімум для міжнародного рівня. Більшість своїх сезонів в історії каталонці провели в низах іспанського футболу, де перемагали в Сегунді Б (один раз) та в Терсері (п’ять разів). Також є в активі "Жирони" та перемога у Суперкубку Каталонії у 2019 році, обігравши "Барселону" з рахунком 1:0. Однак, цей турнір не вважається офіційним і взагалі про нього мало хто чув.

Так ось, за всі свої 93 роки існування в еліті іспанського футболу "Жирона" провела лише чотири сезони (!!!).

Цікаво, що домашні матчі каталонці проводять на стадіоні "Монтіліві", який може прийняти лише 13 500 глядачів. Найчастіше у футбольних країнах, якою є Іспанія, такі арени будують для команд, на яких немає розрахунку в перспективі та на них навмисно не витрачають багато грошей.

Свій перший сезон у Прімері каталонці провели у 2017-2018 роках і вже за його підсумками зуміли посісти десяте місце, що виглядало неймовірним успіхом. До речі, вже наступного сезону "Жирона" повернулася до Сегунди. Повернення в Прімеру відбулося в сезоні-2022/2023 і знову "Жирона" напрочуд багатьох посіла десяте місце.

У чому секрет успіху і хто володіє цією прекрасною командою?

Одним із власників "Жирони" є City Football Group. 2017 року вони купили майже половину акцій каталонців. Збіг чи ні, але після цього в команді почалося певне піднесення, хоча вона і знову опинялася у другому дивізіоні.

Що стосується City Football Group, то ця компанія має безліч клубів по всьому світу. Зокрема їм належать акції англійського "Манчестер Сіті", який на даний момент вважається однією з найсильніших команд планети. Крім того, City Football Group мають певні частки у наступних клубах: "Баїя" (Бразилія), "Ломмел" (Бельгія), "Нью-Йорк Сіті" (США), "Мельбурн Сіті" (Австралія), "Монтевідео Сіті Торке" (Уругвай), "Йокогама Ф Марінос" (Японія), "Труа" (Франція), "Мумбаї Сіті" (Індія), "Сичуань Цзюню" (Китай) та клуб-партнер "Болівар" (Болівія), "Палермо" ( Італія).

Компанія явно не бідна та виділяє своїм клубам кошти на існування. Скільки саме йде "Жироні" — невідомо. У будь-якому разі, з приходом таких власників клуб почав прогресувати та підписувати футболістів більш-менш високого рівня.

Звичайно ж, гроші у футбол не грають і варто виділити особи, які привели "Жирону" до успіху цього сезону. Головним творцем сенсаційних результатів багато хто вважає наставника команди Мічела. Скромний 47-річний фахівець прищепив команді видовищний футбол і вже зараз за ним полюють гранди, серед яких навіть "Барселона".

До приходу в "Жирону" Мічел керував лише двома командами — "Райо Вальєкано" та "Уескою". Цікаво, що обидва колективи він виводив до еліти іспанського футболу, хоча вже через сезон вони поверталися до Сегунди, а тренера звільняли.

Українці й не лише: хто ж грає за "Жирону?"

Фанати українського футболу почали стежити за "Жироною" ще до того, як вона почала "рвати та метати" в Іспанії. Річ у тому, що у її складі грають два гравці збірної України — Віктор Циганков та Артем Довбик. Якщо перший прийшов у команду ще минулого сезону, то другий поповнив ряди каталонців цього року.

Цього сезону Циганков забив три голи і віддав три гольові передачі, а Довбик забив вісім голів і оформив чотири асисти. На цей час ця зв’язка є найрезультативнішою в команді і входить до першої п’ятірки за показником у всьому чемпіонаті.

Але, звичайно, грають за "Жирону" не лише українці. За успіхом цього сезону стоїть величезна праця усієї команди, яка практично не має футболістів зі світовим ім’ям. Цікаво, що склад "Жирони" оцінюють у 161 мільйон євро, а до топ-3 найдорожчих футболістів входять обидва українці.

Для порівняння, склад "Реала" оцінюється в 1,03 мільярда євро, а "Барселони" — 862 мільйони євро.

Може не "Жирона" сильна, а справа у слабкій грі суперників?

За підсумками 16-ти турів чемпіонату Іспанії "Жирона" утримує лідерство і поки що має відрив у два бали від "Реала". "Барселона" ж відстає від лідера на сім очок.

Регулярно критики "Жирони" кажуть, що команда-вискочка нічого не покаже з грандами іспанського футболу та й взагалі незабаром випаде з трійки лідерів. Суперкомп’ютер навіть розрахував шанси каталонців на чемпіонство і вони справді мінімальні.

Цього сезону "Жирона" вже зіграла і з "Реалом" і з "Барселоною", але обидві зустрічі видалися абсолютно різними за своїм сценарієм. Якщо у грі з "королівським" клубом каталонці вдома програли 0:3 та взагалі не мали шансів на успіх, то нещодавно вони знищили "Барсу" на виїзді з рахунком 4:2. Якщо "Барселона" і демонструє певний спад, то "Реал" зараз явно перебувають не в найгіршій своїй формі.

Для порівняння, лідер чемпіонату Англії "Ліверпуль" на даний момент набрав 37 очок за 16 ігор, тоді як ПСЖ у чемпіонаті Франції має 36 пунктів у 15 матчах. "Інтер", який лідирує в Італії, має 38 балів у 15 поєдинках, а лідер чемпіонату Німеччини "Байєр" набрав у скарбничку 36 очок у 14 зустрічах.

Ще кілька "секретів" "Жирони"

Мало хто знає, але у клубі особливе ставлення керівництва з уболівальниками. Регулярно для них проводять акції та взагалі ставляться до своїх шанувальників із великою повагою. Наприклад, там запропонували дозволити ходити на стадіон із собаками, а також саме у "Жирони" у першої в Іспанії з’явився свій аккаунт у Tik-Tok.

Клуб усіляко намагається комунікувати зі своїми вболівальниками та дуже часто на голосування виносили питання про майбутнє команди. Зокрема, разом із фанатами обирали новий логотип клубу. Також було обрано маскот у вигляді мухи — символу міста.

Також не можна забути історію, коли скромна "Жирона" допомагала штатам, що постраждали від повені, в Індії. Загалом тут все побудовано і виглядає під гаслом "для людей". Немає сумнівів, що в майбутньому ця прекрасна команда матиме ще більше шанувальників, адже вони по праву заслуговують на увагу і це стосується не лише результатів на футбольному полі.

Багато хто порівнює успіхи "Жирони" з успіхами "Лестера" майже десятирічної давнини, коли скромні "лисиці" виграли Прем’єр-лігу. Тоді вони показали, що нічого неможливого у чудовому світі футболу немає. Чекаємо на "Жирону" в єврокубках, а краще в Лізі чемпіонів, наступного року.