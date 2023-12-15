Маленькая команда с большим сердцем: как "Жирона" с Цыганковым и Довбиком переписывает историю в Испании

В Испании может появиться свой Лестер

Каталонская "Жирона" сейчас бесспорно является самым обсуждаем клубом Европы и не только. Скромный испанский коллектив проводит свой лучший сезон в истории и с каждым разом закрывает рты скептикам, которые называют их "выскочками". Сейчас они являются лидерами турнирной таблицы чемпионата Испании, оставив позади мадридский "Реал", "Барселону" и "Атлетико".

"Телеграф" детально разобрался в том, что может стоять за секретом успешного сезона и какие перспективы у клуба в дальнейшем.

Почему "Жирона" — скромный клуб, несмотря на большую историю

Мало кто может рассказать об этой команде что-то интересное (или мог до этого сезона), хотя основана она была еще 93 года назад. В своей истории "Жирона" даже выигрывала трофеи, хотя они не имели веса, как минимум для международного уровня. Большинство своих сезонов в истории каталонцы провели в низах испанского футбола, где побеждали в Сегунде Б (один раз) и в Терсере (пять раз). Также есть в активе "Жироны" и победа в Суперкубке Каталонии в 2019 году, обыграв "Барселону" со счетом 1:0. Однако этот турнир не считается официальным и вообще о нем мало кто слышал.

Так вот, за все свои 93 года существования в элите испанского футбола "Жирона" провела всего четыре сезона (!!!).

Интересно, что домашние матчи каталонцы проводят на стадионе "Монтиливи", который может принять всего 13 500 зрителей. Зачастую в футбольных странах, коей является Испания, такие арены строят для команд, на которых нет расчета в перспективе и на них намеренно не тратят много денег.

Свой первый сезон в Примере каталонцы провели в 2017-2018 годах и уже по его итогам сумели занять десятое место, что выглядело невероятным успехом. К слову, уже в следующем сезоне "Жирона" вернулась в Сегунду. Возвращение в Примеру состоялось в сезоне-2022/2023 и снова "Жирона" на удивление многих заняла десятое место.

В чем же секрет успеха и кто владеет этой прекрасной командой?

Одним из владельцев "Жироны" является City Football Group. В 2017 году они купили почти половину акций каталонцев. Совпадение или нет, но после этого в команде начался определенный подъем, хотя она и снова оказывалась во втором дивизионе.

Что касается City Football Group, то эта компания владеет множеством клубов по всему миру. В частности, им принадлежат акции английского "Манчестер Сити", который на данный момент считается одной из самых сильных команд планеты. Кроме того, City Football Group имеют определенные доли в следующих клубах: "Баия" (Бразилия), "Ломмел" (Бельгия), "Нью-Йорк Сити" (США), "Мельбурн Сити" (Австралия), "Монтевидео Сити Торке" (Уругвай), "Йокогама Ф Маринос" (Япония), "Труа" (Франция), "Мумбаи Сити" (Индия), "Сычуань Цзюню" (Китай) и клуб–партнёр "Боливар" (Боливия), "Палермо" (Италия).

Компания явно не бедная и выделяет своим клубам средства на существование. Сколько именно идет "Жироне" — неизвестно.В любом случае, с приходом таких владельцев клуб начал прогрессировать и подписывать футболистов более-менее высокого уровня.

Конечно же, деньги в футбол не играют и стоит выделить личности, которые привели "Жирону" к успеху в текущем сезоне. Главным творцом сенсационных результатов многие считают наставника команды Мичела. Скромный 47-летний специалист привил команде зрелищный атакующий футбол и уже сейчас за ним охотятся гранды, в числе которых даже "Барселона".

До прихода в "Жирону" Мичел руководил лишь двумя командами — "Райо Вальекано" и "Уэской". Интересно, что оба коллектива он выводил в элиту испанского футбола, хотя уже через сезон они возвращались в Сегунду, а тренера увольняли.

Украинцы и не только: кто же играет за "Жирону?

Фанаты украинского футбола начали следить за "Жироной" еще до того, как она начала "рвать и метать" в Испании. Дело в том, что в ее составе играют два игрока сборной Украины — Виктор Цыганков и Артем Довбик. Если первый пришел в команду еще в прошлом сезоне, то второй пополнил ряды каталонцев в этом году.

В текущем сезоне Цыганков забил три гола и отдал три голевые передачи, а Довбик забил восемь голов и оформил четыре ассиста. На данный момент эта связка является самой результативной в команде и входит в первую пятерку по показателю во всем чемпионате.

Но, конечно же, играют за "Жирону" не только украинцы. За успехом этого сезона стоит огромный труд всей команды, которая практически не имеет футболистов с мировым именем. Интересно, что состав "Жироны" оценивают в 161 миллион евро, а в топ-3 самых дорогих футболистов входят оба украинца.

Для сравнения, состав "Реала" оценивается в 1,03 миллиарда евро, а "Барселоны" — в 862 миллиона евро.

Может не "Жирона" сильная, а дело в слабой игре соперников?

По итогам 16-ти туров чемпионата Испании "Жирона" удерживает лидерство и пока имеет отрыв в два балла от "Реала". "Барселона" же отстает от лидера на семь очков.

Регулярно критики "Жироны" говорят, что команда-выскочка ничего не покажет с грандами испанского футбола, да и вообще вскоре выпадет из тройки лидеров. Суперкомпьютер даже рассчитал шансы каталонцев на чемпионство и они действительно минимальны.

В этом сезоне "Жирона" уже сыграла и с "Реалом" и с "Барселоной", но обе встречи выдались абсолютно разными по своему сценарию. Если в игре с "королевским" клубом каталонцы дома проиграли 0:3 и вообще не имели шансов на успех, то недавно они уничтожили "Барсу" на выезде со счетом 4:2. Если "Барселона" и демонстрирует определенный спад, то "Реал" сейчас явно находятся не в худшей своей форме.

Для сравнения, лидер чемпионата Англии "Ливерпуль" на данный момент набрал 37 очков за 16 игр, в то время как ПСЖ в чемпионате Франции имеет 36 пунктов в 15 матчах. Лидирующий в Италии "Интер" имеет 38 баллов в 15 поединках, а лидер чемпионата Германии "Байер" набрал в копилку 36 очков в 14 встречах.

Еще несколько "секретов" "Жироны"

Мало кто знает, но в клубе особое отношение руководства с болельщиками. Регулярно для них проводят акции и вообще относятся к своим поклонникам с большим уважением. К примеру, там предложили разрешить ходить на стадион с собаками, а также именно у "Жироны" у первой в Испании появился свой аккаунт в Tik-Tok.

Клуб всячески пытается коммуницировать со своими болельщиками и очень часто на голосования выносили вопросы о будущем команды. В частности, вместе с фанатами выбирали новый логотип клуба. Также был выбран маскот в виде мухи — символа города.

Также нельзя забыть историю, когда скромная "Жирона" помогала пострадавшим от наводнения штатам в Индии. В целом, здесь все построено и выглядит под лозунгом "для людей". Нет сомнений, что в будущем у этой прекрасной команды будет еще больше поклонников, ведь они по праву заслуживают на внимание и это касается не только результатов на футбольном поле.

Многие сравнивают успехи "Жироны" с успехами "Лестера" почти десятилетней давности, когда скромные "лисы" выиграли Премьер-лигу. Тогда они показали, что ничего невозможного в прекрасном мире футбола нет. Ждем "Жирону" в еврокубках, а лучше в Лиге чемпионов, в следующем году.