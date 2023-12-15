У "Динамо" на одного холостяка менше: футболіт зробив пропозицію коханій та дізнався відповідь

Футболіст тримає в таємниці ім’я коханої

Один із ключових футболістів київського "Динамо" Олександр Андрієвський незабаром втратить статус холостяка. Він зробив пропозицію своїй коханій.

Про подію український спортсмен повідомив на своїй сторінці у Instagram. Там футболіст зазначив, що його половинка відповіла згодою на пропозицію вийти за нього заміж.

"Найбажаніше "так", — підписав він сторіс, на якому красується рука його супутниці з кільцем.

При цьому футболіст "Динамо" не розкрив дані у сторіс про свою дівчину, залишивши її ім’я в секреті.

Зазначимо, що цього сезону український хавбек зіграв у 12 матчах за столичну команду у всіх турнірах, записавши на свій рахунок дві результативні передачі. За "Динамо" Андрієвський виступає з 2018 року. Також він грав за "Чорноморець", "Зорю", "Металіст" та "Гірник-Спорт".

Судячи з відкритих даних у мережі, раніше 29-річний Андріївський у шлюбі не перебував. Довгий час він зустрічався з дівчиною на ім’я Лера, з якою пізніше розійшовся. Сама екс-кохана Андрієвського взяла участь у 10-му сезоні шоу "Холостяк".

Раніше "Телеграф" писав про те, що нещодавно київське "Динамо" отримало нового головного тренера.