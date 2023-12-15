В "Динамо" на одного холостяка меньше: футболит сделал предложение любимой и узнал ответ

Футболист держит в тайне имя возлюбленной

Один из ключевых футболистов киевского "Динамо" Александр Андриевский вскоре лишится статуса холостяка. Он сделал предложение своей возлюбленной.

О событии украинский спортсмен сообщил на своей странице в Instagram. Там футболист отметил, что его половинка ответила согласием на предложение выйти за него замуж.

"Самое желанное "да", — подписал он сторис, на котором красуется рука его спутницы с кольцом.

При этом футболист "Динамо" не стал отмечать в сторис свою девушку, оставив ее имя в секрете.

Отметим, что в текущем сезоне украинский хавбек сыграл в 12 матчах за столичную команду во всех турнирах, записав на свой счет две результативные передачи. За "Динамо" Андриевский выступает с 2018 года. Также он играл за "Черноморец", "Зарю", "Металлист" и "Горняк-Спорт".

Судя из открытых данные в сети, ранее 29-летний Андреевский в браке не состоял. Долгое время он встречался с девушкой по имени Лера, с которой позже разошелся. Сама экс-возлюбленная Андриевского приняла участие в 10-м сезоне шоу "Холостяк".

Ранее "Телеграф" писал о том, что недавно киевское "Динамо" получило нового главного тренера.