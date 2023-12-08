Закодировался и похудел на 20 кг: в жизни Милевского произошли серьезные изменения

Спортсмен имеет шанс вернуться в "Динамо"

Экс-нападающий "Динамо" и сборной Украины Артем Милевский, оказавшийся в больнице из-за проблем с алкоголем, закодировался. Сейчас 38-летний спортсмен уже начинает приходить в себя и имеет шанс вернуться в команду.

После комплексной реабилитации от алкоголизма одной из столичных клиник Милевский сбросил 20 кг, однако сейчас он уже абсолютно не пьет. Об этом пишет Sport.ua, ссылаясь на информацию от собственных источников.

При этом появилась информация, что спортсмен имеет шанс вернуться в "Динамо". Однако должность, которую он может занять, пока остается неизвестной.

"Не знаю про конкретную должность, но Игорь Суркис говорил с Милевским и сказал, что обязательно поможет Артему с работой. И это будет работа в "Динамо" после полной реабилитации Милевского. На него рассчитывают в клубе, должность не знаю", — сказал в эфире передачи "Цыганык LIVE" журналист Игорь Цыганык.

Стоит отметить, что Артем Милевский завершил свою карьеру в сентябре 2021 года. Последним клубом в его карьере стал "Минай". На счету мужчину 50 матчей и 8 голов за сборную Украины. В составе "Динамо" нападающий по четыре раза выигрывал чемпионат и Кубок Украины и три раза становился обладателем Суперкубка страны. В 2008 и 2009 годах Милевского признавали футболистом года в Украине.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что 4 декабря в сети появились первые фото Артема Милевского после его лечения и реабилитации. Спортсмен посетил оперу и рассказал об этом на своей странице в Instagram.