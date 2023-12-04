Посетил оперу: Артем Милевский впервые появился на публике после лечения (фото)

Бывший нападающий киевского клуба находился на реабилитации

Экс-форвард "Динамо" Артем Милевский впервые появился на публике после длительного лечения. Он посетил Киевскую оперу.

Футболист опубликовал снимок с партера и подписал его как "Смена картинки". Исходя из этого можно сделать вывод, что спортсмен уже возвращается к нормальной жизни.

Милевский посетил Киевскую оперу

Это первый его пост за долгое время. В последний раз он публиковал фото в Instagram 12 сентября 2023 года.

Что известно о лечении "Мили"

Бывший игрок "Динамо" проходил реабилитацию от алкогольной зависимости в одной из столичных клиник. Пребывание там оплатил президент киевского клуба Игорь Суркис.

Состояние форварда было тяжелым, но постепенно ему становилось лучше. Артема Милевского часто навещал его друг и экс-коллега Александр Алиев. Он рассказывал журналистам и болельщикам о состоянии футболиста.

Вернется ли Милевский в футбол

Артем Федецкий, бывший коллега "Мили" по сборной Украины, уверен, что тот еще сможет вернуться в великий спорт. Правда, не в качестве игрока. Об этом он рассказал в своем интервью "Великому футболу".

"Насколько я знаю, Суркис готов взять Милевского на какую-то должность в "Динамо". Может быть, детским тренером или селекционером. Но все зависит от Артема. Если он правильно разложит моменты у себя в голове и будет двигаться в положительном направлении, то у него все получится" ― уверен Федецкий.

Ранее "Телеграф" писал с чего началась реабилитация Артема Милевского. Болельщиков насторожило его поведение на видео, которое появилось в соцсетях спортсмена.