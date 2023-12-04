Завітав до опери: Артем Мілевський вперше з’явився на публіці після лікування (фото)

Колишній нападник київського клубу перебував на реабілітації

Екс-форвард "Динамо" Артем Мілевський вперше з’явився на публіці після тривалого лікування. Він відвідав Київську оперу.

Футболіст опублікував знімок із партера та підписав його як "Зміна картинки". Виходячи з цього, можна зробити висновок, що спортсмен вже повертається до нормального життя.

Мілевський відвідав Київську оперу

Це перший його допис за довгий час. Востаннє він публікував фото в Instagram 12 вересня 2023 року.

Що відомо про лікування "Мілі"

Колишній гравець "Динамо" проходив реабілітацію від алкогольної залежності в одній зі столичних клінік. Перебування там сплатив президент київського клубу Ігор Суркіс.

Стан форварда був важким, але поступово йому ставало краще. Артема Мілевського часто відвідував його друг та ексколега Олександр Алієв. Він розповідав журналістам та вболівальникам про стан футболіста.

Чи повернеться Мілевський у футбол

Артем Федецький, колишній колега "Мілі" зі збірної України, упевнений, що той ще зможе повернутися у великий спорт. Щоправда, не як гравець. Про це він розповів у своєму інтерв’ю "Великому футболу".

"Наскільки я знаю, Суркіс готовий взяти Мілевського на якусь посаду в "Динамо". Можливо, дитячим тренером чи селекціонером. Але все залежить від Артема. Якщо він правильно розкладе моменти у себе в голові та рухатиметься у позитивному напрямі, то у нього все вийде" — упевнений Федецький.

Раніше "Телеграф" писав, з чого почалася реабілітація Артема Мілевського. Вболівальників насторожила його поведінка на відео, яке з’явилося у соцмережах спортсмена.