Закодувався та схуд на 20 кг: у житті Мілевського відбулися серйозні зміни

Спортсмен має шанс повернутися до "Динамо"

Екснападник "Динамо" та збірної України Артем Мілевський, який опинився в лікарні через проблеми з алкоголем, закодувався. Зараз 38-річний спортсмен уже починає приходити до тями й має шанс повернутися до команди.

Після комплексної реабілітації від алкоголізму в одній зі столичних клінік, Мілевський скинув 20 кг, проте зараз він уже не п’є. Про це пише Sport.ua з посиланням на інформацію від власних джерел.

При цьому з’явилася інформація, що спортсмен має шанс повернутися до "Динамо". Однак посада, яку він може обійняти, поки що залишається невідомою.

"Не знаю про конкретну посаду, але Ігор Суркіс говорив із Мілевським і сказав, що обов’язково допоможе Артему з роботою. І це буде робота в "Динамо" після повної реабілітації Мілевського. На нього розраховують у клубі, посаду не знаю", — сказав у ефірі передачі "Циганик LIVE" журналіст Ігор Циганик.

Варто зазначити, що Артем Мілевський завершив свою кар’єру у вересні 2021 року. Останнім клубом у його кар’єрі став "Мінай". На рахунку чоловіка 50 матчів та 8 голів за збірну України. У складі "Динамо" нападник по чотири рази вигравав чемпіонат та Кубок України й тричі ставав володарем Суперкубку країни. У 2008 та 2009 роках Мілевського визнали футболістом року в Україні.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що 4 грудня у мережі з’явилися перші фото Артема Мілевського після його лікування та реабілітації. Спортсмен відвідав оперу та розповів про це на своїй сторінці в Instagram.