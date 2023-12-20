Сборная России сыграет с участником Евро-2024

Сербы согласились играть с агрессорами

Контракт на проведение товарищеского матча между сборными России и Сербии подписан. Накануне УЕФА заявил, что проведет жеребьевку очередного розыгрыша Лиги наций без России.

О проведении контрольного поединка с сербами в комментарии "Матч ТВ" заявил президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков. Сербия пробилась на ЧЕ напрямую, заняв второе место в своей отборочной группе.

– В марте запланирована игра с сербами, она будет сыграна в РФ. Соответствующий договор мы подписали.

– Где пройдет игра?

– Есть пока только рабочая версия. Во‑первых, важны погодные условия и качество поля. Во‑вторых, нам нужен большой стадион, поскольку матч может быть интересен.

– Не ждете, что с сербами повторится ситуация с Боснией?

– Есть контракт, он подписан. Но я не могу что‑либо гарантировать на 100%. Какие вы еще гарантии ждете, если есть подписанный контракт?

Тогда [в ситуации с Боснией и Герцеговиной] была только договоренность, контракт мы подписать так и не успели, – сказал Дюков.

Напомним, футбольные чиновники Боснии и Герцеговины договорились о проведении товарищеского матча с россиянами. Однако из-за давления общественности эта команда отказалась играть со страной-агрессором.