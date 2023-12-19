"Много танков. И я – между ними": футболист рассказал о вещем сне о войне в Украине

У нигерийского футболиста есть паспорт РФ

Бывший футболист сборной Нигерии Питер Одемвингие, поигравший за ряд российских клубов, рассказал о вещем сне о войне в Украине. После него РФ полномасштабно вторглась в Украину.

Соответствующее заявление Одемвингие приводит "Чемпионат". Также Питер отметил, что нечто подобное с ним произошло до пандемии.

"В детали я не могу вдаваться, вникать. Но перед началом ситуации между Россией и Украиной, еще в январе, мне снились танки, много танков. И я – между ними.

Раньше, в 2020 году, когда людей начали закрывать в пандемию, тоже была пара вещих снов. Я прямо чувствовал, что кто-то со мной общался ночью несколько раз. И этот кто-то говорил, что грядут большие перемены в мире. Эту систему потом описал Шваб (немецкий экономист — Ред.) в книге Great Reset.

Я не удивлялся тому, что происходило. Глобалистская программа идет шаг за шагом. Происходят кризисы, которые создаются людьми, я в этом уверен на 100%. Все это ведет мир в недоброе будущее", – заявил Одемвингие.

Одемвингие является воспитанником "КАМАЗа" и ЦСКА (Москва). В РФ нигериец играл за "Локомотив" (Москва) с 2007 по 2010 год.

Напомним, весь российский футбол угодил под санкции из-за полномасштабного вторжения РФ в Украину. Недавно УЕФА попытался вернуть на международную арену юношеские команды России, но столкнулся с жесткой реакцией европейских стран.