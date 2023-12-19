"Багато танків. І я – між ними": футболіст розповів про віщий сон про війну в Україні

Нігерійський футболіст має паспорт РФ

Колишній футболіст збірної Нігерії Пітер Одемвінгіе, який пограв за низку російських клубів, розповів про віщий сон про війну в Україні. Після нього РФ повномасштабно вдерлася в Україну.

Відповідну заяву Одемвінгіе наводить "Чемпіонат". Також Пітер зазначив, що щось схоже з ним сталося до пандемії.

"До деталей я не можу вдаватися, вникати. Але перед початком ситуації між Росією та Україною, ще в січні, мені снилися танки, багато танків. І я — між ними.

Раніше, 2020 року, коли людей почали закривати в пандемію, теж була пара пророчих снів. Я прямо відчував, що хтось зі мною спілкувався вночі кілька разів. І цей хтось казав, що настають великі зміни у світі. Цю систему потім описав Шваб (німецький економіст — Ред.) У книзі Great Reset.

Я не дивувався з того, що відбувалося. Глобалістська програма йде крок за кроком. Відбуваються кризи, які створюються людьми, я в цьому впевнений на 100%. Все це веде світ у недобре майбутнє", — заявив Одемвінгіе.

Одемвінгіе є вихованцем "КАМАЗа" та ЦСКА (Москва). У РФ нігерієць грав за "Локомотив" (Москва) з 2007 по 2010 рік.

Нагадаємо, весь російський футбол потрапив під санкції через повномасштабне вторгнення РФ в Україну. Нещодавно УЄФА спробував повернути на міжнародну арену юнацькі команди Росії, але зіткнувся із жорсткою реакцією європейських країн.