Збірна Росії зіграє з учасником Євро-2024

Серби погодилися грати з агресорами

Контракт на проведення товариського матчу між збірними Росії та Сербії підписано. Напередодні УЄФА заявив, що проведе жеребкування чергового розіграшу Ліги націй без Росії.

Про проведення контрольного поєдинку із сербами у коментарі "Матч ТВ" заявив президент Російського футбольного союзу (РФС) Олександр Дюков. Сербія пробилася на ЧЄ напряму, посівши друге місце у своїй відбірковій групі.

– У березні заплановано гру з сербами, її буде зіграно у РФ. Відповідний договір ми підписали.

– Де пройде гра?

– Є поки що тільки робоча версія. По-перше, важливі погодні умови та якість поля. По-друге, нам потрібний великий стадіон, оскільки матч може бути цікавим.

– Не чекаєте, що із сербами повториться ситуація з Боснією?

– Є контракт, його підписано. Але я не можу щось гарантувати на 100%. Яких ви ще гарантій чекаєте, якщо є підписаний контракт?

Тоді [в ситуації з Боснією та Герцеговиною] була лише домовленість, контракт ми підписати так і не встигли, – сказав Дюков.

Нагадаємо, футбольні чиновники Боснії та Герцеговини домовилися про проведення товариського матчу з росіянами. Однак через тиск громадськості ця команда відмовилася грати з країною-агресором.