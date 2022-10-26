Не взяли у росіян 200 тисяч євро: Боснія відмовилася від матчу у Пітері

Боснійці вирішили провести товариський поєдинок із Марокко

Федерація футболу Боснії та Герцеговини оголосила про відміну товариського матчу з росією. Раніше російську збірну не допустили до відбірного турніру Євро-2024.

Спочатку спаринг було заплановано на 19 листопада у Санкт-Петербурзі. Російська сторона оплачувала переліт та проживання суперникам, а також давала 200 тисяч євро преміальних за участь у матчі.

І боснійські чиновники пішли на цю угоду. Але збунтувалися ветерани команди. Півзахисник Міралем П’яніч та капітан команди Едін Джеко, а також захисник Анел Ахмедходжич виступили проти проведення гри з росією.

Щоб не провокувати конфлікт усередині команди, федерація Боснії та Герцеговини домовилася про гру з Марокко. Матч відбудеться 17 листопада у Дубаї.

Раніше повідомлялося, що легенда донецького "Шахтаря" та колишній форвард збірної України працюватиме в росії.