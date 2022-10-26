Не взяли у русских 200 тысяч евро: Босния отказалась от матча в Питере
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Боснийцы решили провести товарищеский поединок с Марокко
Федерация футбола Боснии и Герцеговины объявила об отмене товарищеского матча с россией. Ранее российскую сборную не допустили к отборочному турниру Евро-2024.
Изначально спарринг был запланирован на 19 ноября в Санкт-Петербурге. Российская сторона оплачивала перелет и проживание соперникам, а также давала 200 тысяч евро премиальных за участие в матче.
И боснийские чиновники пошли на эту сделку. Но взбунтовались ветераны команды. Полузащитник Миралем Пьянич и капитан команды Эдин Джеко, а также защитник Анел Ахмедходжич выступили против проведения игры с россией.
Дабы не провоцировать конфликт внутри команды, федерация Боснии и Герцеговины договорилась об игре с Марокко. Матч состоится 17 ноября в Дубае.
Ранее сообщалось, что легенда донецкого "Шахтера" и бывший форвард сборной Украины будет работать в рф.