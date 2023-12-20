Гаряча модель проміняла Мудрика на російського футболіста (фото)

Росіянка публікує відверті знімки у соцмережах

Російська модель Віолетта Грачова, яку пов’язують з українським футболістом "Челсі" Михайлом Мудриком, провела вечір у компанії футболіста "Зеніту" Андрія Мостового.

У молодих людей з’явилися схожі сторіси з концерту в Дубаї (ОАЕ). Про це повідомляє Sports.ru.

Схоже, російський футболіст та модель разом провели час. Обидва опублікували практично ідентичні відео з однаковою геолокацією. До речі, у листопаді минулого року і Віолетта, і Андрій поділилися однаковими відео з катання на човні у Санкт-Петербурзі.

Віолетта Грачова та Андрій Мостовий сходили на концерт у Дубаї

Віолетта Грачова та Андрій Мостовий сходили на концерт у Дубаї

Нагадаємо, про роман Грачової та Мудрика стали підозрювати після того, як Михайло публічно в Instagram запропонував дівчині зустрітися на мосту. Росіянка на це відповіла емодзі "замок".

Мудрик запропонував грачевій зустрітися на мосту

Пізніше у сторіс у Мудрика та Грачової з’явилися фотографії з польотом на гелікоптері над Лондоном. Знімки зроблені в одній локації та опубліковані приблизно в один час. Крім того, Михайло лайкав публікації Віолетти.

Мудрик та Грачова опублікували схожі знімки під час польоту на гелікоптері

Додамо, Віолетта веде в Instagram блог під псевдонімом Віолетта Берт, публікуючи там відверті фото, які періодично лайкали і Мудрик, і Мостовий. Зазначимо, раніше Грачова зустрічалася з норвезьким футболістом Матіасом Норманном, який втік із РФ через війну.

Віолетта Грачова

Раніше повідомлялося, що Мудрик став героєм матчу Кубка Ліги з "Ньюкаслом".