"Різниці немає, де не грати": Росія відмовилася від переходу в Азію

Російський футбол хоче залишитися в Європі

Російський футбольний союз (РФС) відмовився від ідеї про перехід до Азійської футбольної конфедерації (АФК).

Про це повідомляє "Спорт-Експрес". За інформацією джерела, Виконком РФС на завершальному засіданні 2023 року обговорив питання переходу в Азію та відкинув цю ідею.

Усі члени виконкому вирішили, що перехід до Азії без гарантій від Міжнародної федерації футболу (ФІФА) не має сенсу. РФС продовжить зусилля щодо повернення до міжнародних змагань через УЄФА.

У мережі зі сміхом сприйняли цю новину. Один із користувачів пожартував, що для росіян "немає різниці, де не грати".

Нагадаємо, всі російські клуби та збірні усунуті від участі у міжнародних турнірах під егідою УЄФА та ФІФА з лютого 2022 року після початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну. РФС пригрозив УЄФА відходом до АФК, проте в Азії не гарантували росіянам участь у відборі на Чемпіонат світу. У результаті РФС зайняв вичікувальну позицію.

У вересні 2023 року УЄФА вирішив допустити юнацькі збірні Росії U-17 до міжнародних турнірів. Однак це спровокувало бурхливу реакцію у європейських країнах. У результаті Союз скасував своє рішення, що викликало істерику у РФ.