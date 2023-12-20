Мудрик став героєм матчу в Англії: забив гол і заступився за партнера (відео)

Український футболіст забив переможний гол

У вівторок, 19 грудня, "Челсі" у рамках матчу 1/4 фіналу Кубка англійської ліги приймав "Ньюкасл". Напередодні лондонці обіграли "Брайтон" в АПЛ (3:2).

Зустріч, що проходила в Лондоні на стадіоні "Стемфорд Брідж", в основний час завершилася з рахунком 1:1, а в серії післяматчевих пенальті господарі були точнішими — 4:2. Про це повідомляє "Телеграф".

Вже у дебюті зустрічі Каллум Вілсон вивів гостей уперед. Сині зуміли відігратися лише у компенсований час. На 90+2 хвилині гри вінгер збірної України Михайло Мудрик забив свій третій гол у складі "Челсі". Цей м’яч допоміг господарям перевести поєдинок у серію пенальті, де Михайло забив переможний гол.

Додамо, що на 90+4 хвилині півзахисник "Ньюкасла" Бруну Гімарайнш грубо збив на фланзі Яна Матсена, після чого Мудрик накинувся на суперника, схопивши того за горло. За це українець отримав попередження.

Відеоогляд матчу "Челсі" — "Ньюкасл"

Раніше повідомлялося, що "Челсі" дав бій "Ман Сіті" в АПЛ (4:4). Напередодні в Англії назвали головну проблему Мудрика, через яку українець загубився у найсильнішій лізі світу.