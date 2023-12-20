Мудрик стал героем матча в Англии: забил гол и заступился за партнера (видео)

Украинский футболист забил победный гол

Во вторник, 19 декабря, "Челси" в рамках матча 1/4 финала Кубка английской лиги принимал "Ньюкасл". Накануне лондонцы обыграли "Брайтон" в АПЛ (3:2).

Встреча, проходившая в Лондоне на стадионе "Стэмфорд Бридж" в основное время завершилась со счетом 1:1, а в серии послематчевых пенальти хозяева были точнее — 4:2. Об этом сообщает "Телеграф".

Уже в дебюте встречи Каллум Вилсон вывел гостей вперед. Синие сумели отыграться лишь в компенсированное время. На 90+2 минуте игры вингер сборной Украины Михаил Мудрик забил свой третий гол в составе "Челси". Этот мяч помог хозяевам перевести поединок в серию пенальти, где Михаил забил победный гол.

Добавим, что на 90+4 минуте полузащитник "Ньюкасла" Бруну Гимарайнш грубо сбил на фланге Йена Матсена, после чего Мудрик накинулся на соперника, схвати того за горло. За это украинец получил предупреждение.

Видеообзор матча "Челси" — "Ньюкасл"

Ранее сообщалось, что "Челси" дал бой "Ман Сити" в АПЛ (4:4). Накануне в Англии назвали главную проблему Мудрика, из-за которой украинец потерялся в сильнейшей лиге мира.